Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Португалия сыграла вничью с Сербией, ведя со счетом 2:0

00:40
27 марта. Сербия — Португалия — 2:2. Фото AFP
27 марта. Сербия — Португалия — 2:2. Фото AFP
Теги:

Сборная Португалии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Сербией со счетом 2:2.

На дубль Жиогу Жоты хозяева ответили точными ударами Александра Митровича и Филипа Костича. На 92-й минуте защитник сербов Никола Миленкович получил красную карточку.

На 93-й минуте голландский арбитр Дэнни Маккели не засчитал гол Криштиану Роналду после того, как мяч пересек линию ворот.

После этого матча Португалия и Сербия имеют по 4 очка и занимают первое и второе места в группе A.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа A

Сербия — Португалия — 2:2 (0:2)

Голы: Жота, 11 (0:1). Жота, 36 (0:2). А.Митрович, 46 (1:2). Костич, 60 (2:2).

Сербия: Дмитрович, С.Митрович, Миленкович, Павлович, Тадич (Джуричич, 82), Лазович (Максимович, 46), Гудель, Костич (Ристич, 72), Милинкович-Савич, А.Митрович (Йович, 87), Влахович (Радоньич, 46).

Португалия: Антони Лопеш, Седрик Суариш, Жозе Фонти, Жоау Канселу (Нуну Мендеш, 72), Рубен Диаш, Сержиу Оливейра (Ренату Санчеш, 72), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш (Пальинья, 90+1), Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Жота (Жоау Феликс, 85).

Предупреждения: Бруну Фернандеш, 53. Жозе Фонти, 54. Максимович, 57. А.Митрович, 85. Криштиану Роналду, 90+4.

Удаление: Миленкович, 90+2.

Судья: Маккели (Голландия).

27 марта. Белград. Стадион «Райко Митич».

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...