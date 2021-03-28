Португалия сыграла вничью с Сербией, ведя со счетом 2:0
Сборная Португалии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Сербией со счетом 2:2.
На дубль Жиогу Жоты хозяева ответили точными ударами Александра Митровича и Филипа Костича. На 92-й минуте защитник сербов Никола Миленкович получил красную карточку.
На 93-й минуте голландский арбитр Дэнни Маккели не засчитал гол Криштиану Роналду после того, как мяч пересек линию ворот.
После этого матча Португалия и Сербия имеют по 4 очка и занимают первое и второе места в группе A.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа A
Сербия — Португалия — 2:2 (0:2)
Голы: Жота, 11 (0:1). Жота, 36 (0:2). А.Митрович, 46 (1:2). Костич, 60 (2:2).
Сербия: Дмитрович, С.Митрович, Миленкович, Павлович, Тадич (Джуричич, 82), Лазович (Максимович, 46), Гудель, Костич (Ристич, 72), Милинкович-Савич, А.Митрович (Йович, 87), Влахович (Радоньич, 46).
Португалия: Антони Лопеш, Седрик Суариш, Жозе Фонти, Жоау Канселу (Нуну Мендеш, 72), Рубен Диаш, Сержиу Оливейра (Ренату Санчеш, 72), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш (Пальинья, 90+1), Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Жота (Жоау Феликс, 85).
Предупреждения: Бруну Фернандеш, 53. Жозе Фонти, 54. Максимович, 57. А.Митрович, 85. Криштиану Роналду, 90+4.
Удаление: Миленкович, 90+2.
Судья: Маккели (Голландия).
27 марта. Белград. Стадион «Райко Митич».
Методология
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