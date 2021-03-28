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Сборная Словакии дома сыграла вничью с Мальтой

00:37
Словакия — Мальта. Роберт Мак (слева) против Райана Камензули. Фото Reuters
Словакия — Мальта. Роберт Мак (слева) против Райана Камензули. Фото Reuters
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Сборные Словакии и Мальты сыграли вничью (2:2) в матче второго тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022. По ходу матча мальтийцы вели 2:0.

В составе хозяев отличились Давид Стрелец и Милан Шкриньяр. У гостей забивали Люк Гамбин и Александр Сатариано.

Словакия набрала два очка и занимает четвертое место в группе Н. У Мальты одно очко и шестая позиция. Лидирует сборная России — шесть очков.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Европа

Группа Н

2-й тур

Словакия — Мальта — 2:2 (0:2)

Голы: Гамбин, 16 (0:1). Сатариано, 20 (0:2). Стрелец, 49 (1:2). Шкриньяр, 53 (2:2).

Словакия: Куцяк, Шкриньяр, Ганцко (Голубек, 39), Вальент, Кошельник, Куцка (Боженик, 46), Мак, Хрошовски (Шранц, 82), Грегуш, Суслов (Руснак, 72), Дюриш (Стрелец, 46).

Мальта: Бонелло, Борг, Пепе, Камензули, Теума (Кристенсен, 90+1), Гамбин (Греч, 68), Гийомье, Шо, Д.Мбонг, П.Мбонг (Нвоко, 68), Сатариано (Пизани, 79).

Предупреждения: Камензули, 23. Дюриш, 40. Кошельник, 54. Бонелло, 85.

Судья: Лехнер (Австрия).

27 марта. Трнава. Стадион «Антон Малатински».

Словакия — Мальта

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