Сборная Словакии дома сыграла вничью с Мальтой
Сборные Словакии и Мальты сыграли вничью (2:2) в матче второго тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022. По ходу матча мальтийцы вели 2:0.
В составе хозяев отличились Давид Стрелец и Милан Шкриньяр. У гостей забивали Люк Гамбин и Александр Сатариано.
Словакия набрала два очка и занимает четвертое место в группе Н. У Мальты одно очко и шестая позиция. Лидирует сборная России — шесть очков.
ЧМ-2022
Отборочный турнир
Европа
Группа Н
2-й тур
Словакия — Мальта — 2:2 (0:2)
Голы: Гамбин, 16 (0:1). Сатариано, 20 (0:2). Стрелец, 49 (1:2). Шкриньяр, 53 (2:2).
Словакия: Куцяк, Шкриньяр, Ганцко (Голубек, 39), Вальент, Кошельник, Куцка (Боженик, 46), Мак, Хрошовски (Шранц, 82), Грегуш, Суслов (Руснак, 72), Дюриш (Стрелец, 46).
Мальта: Бонелло, Борг, Пепе, Камензули, Теума (Кристенсен, 90+1), Гамбин (Греч, 68), Гийомье, Шо, Д.Мбонг, П.Мбонг (Нвоко, 68), Сатариано (Пизани, 79).
Предупреждения: Камензули, 23. Дюриш, 40. Кошельник, 54. Бонелло, 85.
Судья: Лехнер (Австрия).
27 марта. Трнава. Стадион «Антон Малатински».
Методология
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