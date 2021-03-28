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Чехия и Бельгия сыграли вничью

00:40

Сборная Чехии сыграла вничью с командой Бельгии (1:1) в матче второго тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022.

У хозяев отличился Лукаш Провод, у гостей — Ромелу Лукаку. Обе команды имеют в активе по четыре очка. По дополнительным показателям Чехия занимает первое место в группе Е, а Бельгия — второе.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Европа

Группа Е

2-й тур

Чехия — Бельгия — 1:1 (0:0)

Голы: Провод, 50 (1:0). Лукаку, 60 (1:1).

Чехия: Вацлик, Кудела, Челустка, Голеш, Цоуфал, Боржил, Янкто (Масопуст, 61), Соучек, Барак (Павелка, 78), Крменчик (Выдра, 79), Провод (Пекхарт, 90+4).

Бельгия: Куртуа, Фертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Денайер, Кастань, Де Брейне, Шадли (Фокет, 56), Тилеманс, Мертенс (Троссар, 56), Лукаку.

Предупреждения: Кастань, 25. Соучек, 43. Фертонген, 73.

Судья: Коллам (Шотландия).

27 марта. Прага. Стадион «Синобо».

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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