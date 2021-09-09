Пресс-служба сборной России выразила благодарность бывшему главному тренеру команды Гусу Хиддинку. 74-летний нидерландский специалист объявил о завершении карьеры.

«Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за все, волшебник», — говорится в сообщении на Telegram-канале сборной.

Под руководством Хиддинка сборная России стала бронзовым призером Евро-2008. Также он работал в России с «Анжи». Последним местом работы известного тренера была сборная Кюрасао.