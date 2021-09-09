Сборная России — Гусу Хиддинку: «Спасибо за все, волшебник»
22:46
Пресс-служба сборной России выразила благодарность бывшему главному тренеру команды Гусу Хиддинку. 74-летний нидерландский специалист объявил о завершении карьеры.
«Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за все, волшебник», — говорится в сообщении на Telegram-канале сборной.
Под руководством Хиддинка сборная России стала бронзовым призером Евро-2008. Также он работал в России с «Анжи». Последним местом работы известного тренера была сборная Кюрасао.
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