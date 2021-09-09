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Сборная России — Гусу Хиддинку: «Спасибо за все, волшебник»

22:46
Гус Хиддинк, Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич. Фото Twitter
Гус Хиддинк, Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич. Фото Twitter
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Пресс-служба сборной России выразила благодарность бывшему главному тренеру команды Гусу Хиддинку. 74-летний нидерландский специалист объявил о завершении карьеры.

«Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за все, волшебник», — говорится в сообщении на Telegram-канале сборной.

Под руководством Хиддинка сборная России стала бронзовым призером Евро-2008. Также он работал в России с «Анжи». Последним местом работы известного тренера была сборная Кюрасао.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/1031

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Евгений Петров все материалы автора

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