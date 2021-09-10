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Дибала начнет матч с Боливией в запасе сборной Аргентины

01:50
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Сборная Аргентины объявила состав на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боливии. Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав аргентинцев выглядит следующим образом: Хуан Муссо, Науэль Молина, Николас Отаменди, Херман Пеццела, Маркос Акунья, Родриго де Пауль, Анхель Ди Мария, Алехандро Дарио Гомес, Леандро Паредес, Лаутаро Мартинес, Лионель Месси.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 2.30 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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