Уэйн Руни назвал полузащитника Фодена лучшим игроком нынешней сборной Англии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден на данный момент является лучшим игроком сборной Англии.

«То, как он выступал последние пару лет, показывает, что он лучший игрок Англии. Он создает моменты, забивает голы. Он, конечно, делал это не совсем для Англии, а для «Сити», но, мне кажется, у него есть все, что вам нужно. С технической точки зрения способностей он лучший игрок, который у нас есть», — приводит Mirror слова Руни.

В текущем сезоне Фоден провел 20 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах. На его счету 8 забитых голов и 3 результативные передачи.

22-летний полузащитник попал в состав сборной Англии на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.