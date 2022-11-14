Сборная Дании опубликовала окончательный состав на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Дании определился с окончательным составом команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Оливер Кристенсен («Герта», Германия), Фредерик Реннов («Унион», Германия);

Защитники: Симон Кьер («Милан», Италия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Йоаким Мехле («Аталанта», Италия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Расмус Кристенсен («Лидс», Англия), Йенс Ларсен («Трабзонспор», Турция), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Даниэль Васс («Брондбю», Дания), Александр Бах («Бенфика», Португалия),

Полузащитники: Томас Дилейни («Севилья», Испания), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба — «Брентфорд», Англия), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед», Англия), Пьер-Эмиль Хейберг («Тоттенхэм», Англия), Роберт Сков («Хоффенхайм», Германия).

Нападающие: Андреас Сков Ольсен («Брюгге», Бельгия), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт», Германия), Андреас Корнелиус («Копенгаген», Дания), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол», Испания), Каспер Дольберг («Севилья», Испания), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия), Юссуф Поульсен («Лейпциг», Германия).

Дания на чемпионате мира-2022 выступит в одной группе с Тунисом, Францией и Австралией.