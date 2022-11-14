Азмун вошел в заявку сборной Ирана на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Ирана определился со списком игроков, которые выступят на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В состав вошел форвард «Байера» Сердар Азмун, который на данный момент восстанавливается после травмы. Также в заявку попали экс-игрок «Анжи» и «Ростова» Саид Эззатоллахи, а также экс-игрок «Ахмата» Милад Мохаммади.

Ранее сообщалось, что Минспорта страны требовало не включать 27-летнего нападающего в заявку на ЧМ-2022 из-за поддержки протестов.

Сборная Ирана на ЧМ-2022 в группе B сыграет с Англией (21 ноября), Уэльсом (25 ноября) и США (29 ноября).