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Сегодня, 02:33

Азмун вошел в заявку сборной Ирана на ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент
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Сердар Азмун.
Фото AFP

Тренерский штаб сборной Ирана определился со списком игроков, которые выступят на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В состав вошел форвард «Байера» Сердар Азмун, который на данный момент восстанавливается после травмы. Также в заявку попали экс-игрок «Анжи» и «Ростова» Саид Эззатоллахи, а также экс-игрок «Ахмата» Милад Мохаммади.

Ранее сообщалось, что Минспорта страны требовало не включать 27-летнего нападающего в заявку на ЧМ-2022 из-за поддержки протестов.

Сборная Ирана на ЧМ-2022 в группе B сыграет с Англией (21 ноября), Уэльсом (25 ноября) и США (29 ноября).

Состав сборной Ирана на ЧМ-2022. Фото Соцсети
Состав сборной Ирана на ЧМ-2022.
Фото Соцсети
Сердар Азмун
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
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