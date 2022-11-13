Голкипер сборной Польши получил серьезную травму перед чемпионатом мира

Голкипер «Специи» и сборной Польши Бартоломей Дронговски получил серьезную травму. Из-за этого он пропустит чемпионат мира в Катаре, сообщает Football Italia.

Он получил травму в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Вероны». У него был диагностипрован перелом лодыжки.

На восстановление голкиперу потребуется несколько месяцев. Он попал в заявку сборной Польши на ЧМ-2022, но будет вынужден пропустить турнир.

Сборная Польши сыграет в одной группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.