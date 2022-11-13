Голкипер сборной Польши получил серьезную травму перед чемпионатом мира
Голкипер «Специи» и сборной Польши Бартоломей Дронговски получил серьезную травму. Из-за этого он пропустит чемпионат мира в Катаре, сообщает Football Italia.
Он получил травму в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Вероны». У него был диагностипрован перелом лодыжки.
На восстановление голкиперу потребуется несколько месяцев. Он попал в заявку сборной Польши на ЧМ-2022, но будет вынужден пропустить турнир.
Сборная Польши сыграет в одной группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.
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