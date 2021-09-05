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Сборная Англии повторила историческое достижение 1966 года

21:24
5 сентября. Англия — Андорра — 4:0. Фото Getty Images
5 сентября. Англия — Андорра — 4:0. Фото Getty Images
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Футболисты сборной Англии на своем поле разгромили команду Андорры в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Встреча группа I, прошедшая на «Уэмбли», завершилась со счетом 4:0.

Это была 14 в этом году игра англичан. И в 11 поединках они сохранили свои ворота в неприкосновенности. Это повторение исторического рекорда команды, который был установлен в 1966 году.

Свой очередной поединок команда Англии проведет 8 сентября против сборной Польши.

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Иван Шитик все материалы автора

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