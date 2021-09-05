Сборная Англии повторила историческое достижение 1966 года

Футболисты сборной Англии на своем поле разгромили команду Андорры в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Встреча группа I, прошедшая на «Уэмбли», завершилась со счетом 4:0.

Это была 14 в этом году игра англичан. И в 11 поединках они сохранили свои ворота в неприкосновенности. Это повторение исторического рекорда команды, который был установлен в 1966 году.

Свой очередной поединок команда Англии проведет 8 сентября против сборной Польши.