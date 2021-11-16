Сборная Англии забила 10 безответных мячей Сан-Марино, Кейн оформил покер

Сборная Англии в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Сан-Марино со счетом 10:0.

Покер оформил Харри Кейн, еще по голу забили Харри Магуайр, Эмил Смит-Роу, Тайрон Мингс, Тэмми Абрахам, Букайо Сака и Филиппо Фаббри, который забил в свои ворота. На 68-й минуте при счете 0:7 Сан-Марино осталось вдесятером.

По итогам отборочного турнира Англия с 26 очками заняла первое место в группе I и вышла на ЧМ-2022. Сан-Марино без очков и с разницей мячей 1:46 — на последней строчке.

Также из группы I в стыковые матчи со второго места попала сборная Польши, которая уступила Венгрии (1:2). Албания со счетом 1:0 обыграла Андорру.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа I

Сан-Марино — Англия — 0:10 (0:6)

Голы: Магуайр, 6 (0:1). Фаббри, 15 — в свои ворота (0:2). Кейн, 27 — с пенальти (0:3). Кейн, 32 (0:4). Кейн, 39 — с пенальти (0:5). Кейн, 42 (0:6). Смит-Роу, 58 (0:7). Мингс, 69 (0:8). Абрахам, 78 (0:9). Сака, 79 (0:10).

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, М.Баттистини, д`Аддарио (А.Голинуччи, 46), Росси, Фаббри (Конти, 81), Э.Голинуччи, Лунадеи (Грандони, 74), Муларони, Хирш (Чензони, 46), Ф.Томассини (Витаиоли, 46), Нанни.

Англия: Рамсдейл, Коади, Магуайр (Чилуэлл, 46), Мингс, Александр-Арнолд, Фоден (Галлахер, 46), Смит-Роу (Стоунс, 73), Сака, Беллингем, Филлипс (Абрахам, 46), Кейн (Джеймс, 63).

Предупреждения: Ф.Томассини, 16. Росси, 26. д`Аддарио, 38. М.Баттистини, 54. Абрахам, 73.

Удаление: Росси, 68.

Судья: Обренович (Словения).

15 ноября. Серравалле. Стадион «Олимпийский».