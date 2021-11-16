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Игроки сборной Сербии передадут 1 миллион евро за выход на ЧМ на лечение детей

00:23

Сборная Сербии приняла решение передать призовые в размере 1 млн евро за выход на ЧМ-2022 на лечение больных детей, сообщает Kurir.

По сведениям источника, все члены сборной коллективно приняли решение передать призовые деньги сербским детям, которым необходимо срочное лечение.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выделил 1 млн евро игрокам национальной команды за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре

Португалия уступила Сербии на своем поле в отборочном матче ЧМ-2022 со счетом 1:2. По итогам группового этапа квалификации Сербия заняла в группе первое место и получила путевку на ЧМ, португальцы стали вторыми и сыграют в стыковых матчах.

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