Влашич и Ловрен вызваны в сборную Хорватии на матчи отбора ЧМ-2022

Стала известна заявка сборной Хорватии на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре, информирует сайт Хорватского футбольного союза (HNS)

Тренерский штаб во главе со Златко Даличем вызвал на сборы сборной Хорватии 25 игроков.

В заявку команды вошли четыре игрока из РПЛ: Деян Ловрен («Зенит»), Филип Уремович («Рубин»), Никола Влашич (ЦСКА) и Никола Моро («Динамо»).

Также в заявку сборной Хорватии вошли следующие игроки из топ-5 лиг Европы: Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович, Иван Перишич (оба — «Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Андрей Крамарич «(Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»).

Напомним, Хорватия сыграет с Россией 1 сентября в Москве. Затем ей предстоят матчи со Словакией (4 сентября) и Словенией (7 сентября).