Российский пранкер выбежал на поле во время матча ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов на поле выбежал известный пранкер и видеоблогер Виталий Здоровецкий. На его YouTube-канале более 10 миллионов подписчиков.

Здоровецкий — выходец из России, который сейчас живет в США. Ранее он выбегал на поле во время финала чемпионата мира-2014 между Германией и Аргентиной. В 2018-м пытался повторить забег, но сделать этого не удалось, так как во время финала в Москве между Францией и Хорватией его задержали.

В финале Лиги чемпионов 2019 года на поле выбегала девушка Виталия — Кинси Волански, а затем его мать Елена пыталась выбежать на поле во время серии финала Кубка мира по крикету. Также Кинси делала попытку выбежать на поле в финале Кубка Америки, но была арестована.