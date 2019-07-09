СМИ: Кинси Волански была арестована за попытку выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански, известная тем, что выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", ее парень Виталий Здоровецкий были арестованы за попытку выбежать на поле в финале Кубка Америки между Бразилией и Перу (3:1), информирует Tuttosport.

После финала Лиги чемпионов у Волански резко выросло число подписчиков в Инстаграме – с 300 тысяч до 2 миллионов. Кроме того, Волански и ее бойфренд, пранкер Виталий Здоровецкий, могут заработать по оценкам экспертов порядка 4 миллионов евро на различной рекламе.

Кинси Волански: "Два миллиона подписчиков? Я просто хотела выбраться из зоны комфорта"