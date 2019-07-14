Ну и семейка! Мать российско-украинского пранкера выбежала на поле - как сын и его девушка

Мать Виталия Здоровецкого Елена пыталась выбежать на поле во время серии финала Кубка мира по крикету. Фото Twitter

Мать Виталия Здоровецкого Елена пыталась выбежать на поле во время серии финала Кубка мира по крикету, сообщает The Sun. "Легенда!" – отреагировал российско-украинский пранкер в Инстаграме.

Девушка Виталия польско-американская модель Кинси Волански выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0). Сам Здоровецкий совершил прорыв в финале чемпионата мира-2014 между Германией и Аргентиной (1:0) в Рио-де-Жанейро.

На финале Кубка Америки-2019 между Бразилией и Перу (3:1) в Рио-де-Жанейро Здоровецкий с Волански пытались появиться на поле, но их арестовали. То же самое произошло с пранкером во время финала чемпионата мира-2018 между Францией и Хорватией (4:2) в Москве.

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