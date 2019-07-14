Ну и семейка! Мать российско-украинского пранкера выбежала на поле - как сын и его девушка

Мать Виталия Здоровецкого Елена пыталась выбежать на поле во время серии финала Кубка мира по крикету, сообщает The Sun. "Легенда!" – отреагировал российско-украинский пранкер в Инстаграме.
Девушка Виталия польско-американская модель Кинси Волански выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0). Сам Здоровецкий совершил прорыв в финале чемпионата мира-2014 между Германией и Аргентиной (1:0) в Рио-де-Жанейро.
На финале Кубка Америки-2019 между Бразилией и Перу (3:1) в Рио-де-Жанейро Здоровецкий с Волански пытались появиться на поле, но их арестовали. То же самое произошло с пранкером во время финала чемпионата мира-2018 между Францией и Хорватией (4:2) в Москве.
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