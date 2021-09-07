Россия на своем поле переиграла Мальту со счетом 2:0
Сборная России переиграла команду Мальты в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Россияне на своем поле победили соперника со счетом 2:0.
В первом тайме отличился нападающий Федор Смолов, который вышел на поле с капитанской повязкой. Он воспользовался ошибкой обороны и вратаря соперника и забил первый гол за национальную команду с 2019 года.
В конце второго тайма сборная России получила право на пенальти. Удар взялся исполнить полузащитник Зелимхан Бакаев, который забил первый гол в карьере за национальную команду.
Сборная России набрала 10 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы H, опережая по дополнительным показателям команду Хорватии.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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