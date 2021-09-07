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Россия на своем поле переиграла Мальту со счетом 2:0

23:35
7 сентября. Москва. Россия — Мальта — 2:0. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 сентября. Москва. Россия — Мальта — 2:0. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России переиграла команду Мальты в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Россияне на своем поле победили соперника со счетом 2:0.

В первом тайме отличился нападающий Федор Смолов, который вышел на поле с капитанской повязкой. Он воспользовался ошибкой обороны и вратаря соперника и забил первый гол за национальную команду с 2019 года.

В конце второго тайма сборная России получила право на пенальти. Удар взялся исполнить полузащитник Зелимхан Бакаев, который забил первый гол в карьере за национальную команду.

Сборная России набрала 10 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы H, опережая по дополнительным показателям команду Хорватии.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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Иван Шитик все материалы автора

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