Саутгейт похвалил Венгрию за ничью с Англией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после ничьей с Венгрией (1:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что англичане допустили много простых ошибок.

«Это неутешительное выступление. Это заслуга Венгрии — они вызвали у нас тактические проблемы, мы не были гибкими и не играли на том уровне, который необходим. Трудно точно определить, где мы не справились. У нас будет время немного подумать о балансе команды. Индивидуально тоже можем стать лучше. Сегодня допустили много простых ошибок с мячом», — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.