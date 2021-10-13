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Саутгейт похвалил Венгрию за ничью с Англией

04:36
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после ничьей с Венгрией (1:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что англичане допустили много простых ошибок.

«Это неутешительное выступление. Это заслуга Венгрии — они вызвали у нас тактические проблемы, мы не были гибкими и не играли на том уровне, который необходим. Трудно точно определить, где мы не справились. У нас будет время немного подумать о балансе команды. Индивидуально тоже можем стать лучше. Сегодня допустили много простых ошибок с мячом», — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

Англия — Венгрия

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Евгений Козинов все материалы автора
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