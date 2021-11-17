Александр Петраков: «За эти три месяца отбора ЧМ-2022 я постарел лет на пять»

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, что последние месяцы были самыми сложными в его тренерской карьере.

С середины августа 64-летний специалист начал тренировать сборную Украины после ухода Андрея Шевченко. Под руководством Петракова команда провела 5 матчей в отборе ЧМ-2022 и ни разу не проиграла, выйдя в плей-офф квалификации.

«Эти три месяца — самые сложные в моей футбольной жизни. За это время я, наверное, постарел лет на пять. Но очень доволен сейчас! Уже немного адаптировался в своем новом амплуа.

Никаких планов. Я исполняющий обязанности главного тренера. Поэтому, что будет дальше, я не знаю. Мы сделали лишь 50 процентов от того, что от нас требуется. Нас ждет тяжелый плей-офф, в нем собрались сильные соперники. Но я знаю, что ребята никого не боятся. У нас отличный коллектив. Будем играть. У нас есть цель — поехать в Катар на чемпионат мира», — цитирует Петракова dynamo.kiev.ua.