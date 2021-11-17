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Александр Петраков: «За эти три месяца отбора ЧМ-2022 я постарел лет на пять»

Петраков признался, что месяцы отбора к ЧМ-2022 были самыми сложными в его футбольной карьере
10:40
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И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, что последние месяцы были самыми сложными в его тренерской карьере.

С середины августа 64-летний специалист начал тренировать сборную Украины после ухода Андрея Шевченко. Под руководством Петракова команда провела 5 матчей в отборе ЧМ-2022 и ни разу не проиграла, выйдя в плей-офф квалификации.

«Эти три месяца — самые сложные в моей футбольной жизни. За это время я, наверное, постарел лет на пять. Но очень доволен сейчас! Уже немного адаптировался в своем новом амплуа.

Никаких планов. Я исполняющий обязанности главного тренера. Поэтому, что будет дальше, я не знаю. Мы сделали лишь 50 процентов от того, что от нас требуется. Нас ждет тяжелый плей-офф, в нем собрались сильные соперники. Но я знаю, что ребята никого не боятся. У нас отличный коллектив. Будем играть. У нас есть цель — поехать в Катар на чемпионат мира», — цитирует Петракова dynamo.kiev.ua.

Дополнительная информация:

https://dynamo.kiev.ua/news/379430-aleksandr-petrakov-za-eti-tri-mesyatsa-postarel-let-na-pyat-no-ochen-dovolen

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Виктория Кравченко все материалы автора
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