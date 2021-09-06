Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Роберто Мартинес о победе над Чехией: «Игроки сделали именно то, о чем я их просил»

02:17
Теги:

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Чехии (3:0).

«Когда мы были в Праге, Чехия помешала нам играть в свою игру. Но эту игру — владение мячом по-бельгийски, быструю, но умную игру — я и хотел увидеть. Игроки сделали именно то, о чем я их просил. Но нам нужно сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

После этого матча Бельгия с 13 очками занимает первое место в группе E, Чехия с 7 очками — на второй строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Так играть нельзя ни при каких тренерах и условиях». Черданцев — о победе над Кипром и хейте болельщиков
Как пострадал Газманов на съемках Фактора страха
Занятие с репетитором обернулось изнасилованием ребенка
Захарова напомнила об отсутствии у РФ обязательств по Минским соглашениям
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд