Роберто Мартинес о победе над Чехией: «Игроки сделали именно то, о чем я их просил»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Чехии (3:0).

«Когда мы были в Праге, Чехия помешала нам играть в свою игру. Но эту игру — владение мячом по-бельгийски, быструю, но умную игру — я и хотел увидеть. Игроки сделали именно то, о чем я их просил. Но нам нужно сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

После этого матча Бельгия с 13 очками занимает первое место в группе E, Чехия с 7 очками — на второй строчке.