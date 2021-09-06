Роберто Мартинес о победе над Чехией: «Игроки сделали именно то, о чем я их просил»
02:17
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Чехии (3:0).
«Когда мы были в Праге, Чехия помешала нам играть в свою игру. Но эту игру — владение мячом по-бельгийски, быструю, но умную игру — я и хотел увидеть. Игроки сделали именно то, о чем я их просил. Но нам нужно сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.
После этого матча Бельгия с 13 очками занимает первое место в группе E, Чехия с 7 очками — на второй строчке.
Читайте также
«Так играть нельзя ни при каких тренерах и условиях». Черданцев — о победе над Кипром и хейте болельщиков
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю