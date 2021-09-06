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Эквадор и Чили сыграли вничью в отборочном турнире ЧМ-2022

02:05
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В матче отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке сборные Эквадора и Чили сыграли вничью (0:0).

Хозяева играли в меньшинстве с 64-й минуты. С поля был удален Хуниор Сорноса.

Хозяева играли в меньшинстве с 64-й минуты. С поля был удален Хуниор Сорноса.

Эквадор набрал 13 очков и занимает третье место. У Чили семь очков и шестая позиция.

ЧМ-2022. Отборочный турнир

Южная Америка

8-й тур

Эквадор — Чили — 0:0

Эквадор: Галиндес (Ортис, 36), Эступиньян, Торрес, Хинкапье, Уртадо (Кастильо, 58), Груэсо, Сорноса, Сифуэнтес (Плата, 58), Кайседо, А.Мена, Эн.Валенсия (Эстрада, 73).

Чили: Браво, Исла (Гальдамес, 76), Медель, Роко, П.Диас, Вегас, Видаль, Арангис (Вальдес, 81), Баэса (Аларкон, 79), Варгас, Менесес (Д.Валенсия, 79).

Предупреждения: Вегас, 13. Валенсия, 21. Роко, 59. Варгас, 71.

Удаление: Сорноса, 64.

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Евгений Петров все материалы автора

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