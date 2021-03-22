Российский футбольный союз к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Словения готовит для болельщиков масштабную кампанию в Сочи, на Красной Поляне и на стадионе, информирует сайт РФС.

Начнется все 24 марта в 20.45 в «Казино Сочи» — всех гостей будет ждать Public talk с участием экс-футболиста сборной России, бронзового призера Евро-2008 Дмитрия Сычева, а также легендарного спортивного комментатора Виктора Гусева.

После этого в рамках фан-зоны в отеле Marriott постояльцы смогут посмотреть матч Россия — Мальта на большом экране. У зрителей будет шанс попробовать прокомментировать часть матча в паре с Виктором Гусевым и выиграть призы от РФС.

Продолжится Matchday-кампания на курорте Красная Поляна 25 марта.

Болельщики смогут на специальной площадке в горах сыграть в футбол в одной команде с легендами сборной России Александром Самедовым и Дмитрием Сычевым.

Предполагается, что игры пройдут на площадках на высоте 540 метров в парке Времена Года (для всех желающих), а также 2200 метров на фоне невероятного вида на заснеженные горные склоны.

Кроме того, запланировано большое число мероприятий посвященных социальным и образовательным проектам.