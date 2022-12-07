Роналду о крупной победе в 1/8 финала ЧМ: «Невероятный день для Португалии»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«Невероятный день для Португалии с историческим результатом в крупнейшем соревновании мирового футбола. Роскошное выступление, полное талантами и молодости. Нашу команду можно поздравить. Вперед, Португалия!» — написал Роналду в соцсетях.

Роналду начал матч со швейцарцами в запасе. Вместо него на поле с первых минут вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.