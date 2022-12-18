Президент ФШР Филатов: «Хочу, чтобы в финале ЧМ по футболу была серия пенальти»

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал об ожиданиях от финального матча ЧМ-2022 в Катаре. Он отметил, что не может отдать предпочтение Аргентине или Франции.

«Французы — чемпионы мира, а Лионель Месси заслуживает победы. Я — за спектакль, который планирую посмотреть. И желаю, чтобы он длился как можно дольше. Чтобы не было мгновенного результата — пусть будет серия пенальти. Чтобы получилось красиво», — сказал Филатов «Газете.Ru».

Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет в Лусаиле. Начало — в 18.00 мск.