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Сегодня, 11:09

Месси признался, что присутствие его детей на ЧМ-2022 помогает ему во время игр

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Австралией (2:1) рассказал, что ему помогает во время турнира.

«Теперь мои дети знают, что такое чемпионат мира по футболу, и они заставляют меня наслаждаться турниром еще больше. Я смотрю, как они все это проживают — это очень волнующе. От начала и до конца матчей я думаю о них», — цитирует Месси TyC Sports.

Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 на команду Нидерландов. Игра пройдет 9 декабря, начало — в 22.00 мск.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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