Месси признался, что присутствие его детей на ЧМ-2022 помогает ему во время игр

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Австралией (2:1) рассказал, что ему помогает во время турнира.

«Теперь мои дети знают, что такое чемпионат мира по футболу, и они заставляют меня наслаждаться турниром еще больше. Я смотрю, как они все это проживают — это очень волнующе. От начала и до конца матчей я думаю о них», — цитирует Месси TyC Sports.

Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 на команду Нидерландов. Игра пройдет 9 декабря, начало — в 22.00 мск.