Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:30

Агент Барбоза: «Роналду ведет себя некорректно по отношению к тренеру сборной»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о поведении Криштиану Роналду и о шансах команды Фернанду Сантуша против Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022.

— Меня совсем не удивили сообщения в СМИ о том, что Роналду недоволен, когда его меняют по ходу матчей на чемпионате мира в Катаре. Это его стиль, его натура. У него уже возникали проблемы в «Ювентусе» из-за того, что он не всегда играл. А в «МЮ» это и вовсе вылилось в конфликт, скандал и уход из клуба. Так что тут ничего нового...

Считаю, Криштиану ведет себя не совсем корректно по отношению к партнерам по сборной. И к тренеру.

Потом Фернанду Сантуш, правда, сказал, что Роналду был прежде всего недоволен игроком сборной Кореи, который его торопил. Но, думаю, дело не в этом. Криштиану прежде всего был недоволен ситуацией. Он очень хотел забить, чтобы побить рекорд Эйсебио (Эйсебио забил 9 голов в финальных турнирах ЧМ, на счету Роналду пока 8. — Прим. «СЭ»).

Что поделать... Раз Криштиану в сборной, все делают вид, что ничего страшного не случилось. Так бывало и прежде. Помните, он бросал капитанскую повязку, уходя с поля?

Понимаете, Роналду уже не влияет так сильно на игру команды, как раньше. Однако его амбиции никуда не делись. Что ж, посмотрим, как он и вся сборная сыграют против Швейцарии. Для меня в этой паре фаворита нет. 50 на 50. Все может решить один нюанс, один эпизод. Я вам уже говорил, что нам надо резко прибавить, чтобы дойти хотя бы до четвертьфинала.

Криштиану на групповом этапе не особо убедил. Но тут есть и объективная причина. Он не проходил предсезонку, много матчей пропустил в «МЮ». Поэтому и не в форме, не в порядке. Об этом все знают, все всё понимают, но почему-то никто не хочет открыто говорить о проблеме.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия — Швейцария состоится сегодня, 6 декабря, и начнется в 22.00 (мск).

Паулу Барбоза о&nbsp;Криштиану Роналду и&nbsp;сравнении с&nbsp;Лионелем Месси. «Месси решает, играет на команду. А Роналду думает, как бы побить рекорд Эйсебио». Взгляд из Португалии

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
1
1
Читайте также
Зарему рассмешили слова Кокорина о возможном конфликте с ней в Монако
Экс-форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022. Что его спровоцировало?
Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка
Минобороны заявило об ударе по системе военного управления Украины
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
Как улучшить урожай
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Основатель «Амкала» Попков сделал выбор в пользу Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022
Логашов: «Это'О не позволял себе драться в «Анжи», но летом ходил в норковой шубе»
Выиграйте этот чемпионат для Пеле! Рабинер мечтает о финале Франция — Бразилия
Агент Барбоза: «Если Португалия не пройдет в четвертьфинал ЧМ, Роналду может уйти из сборной»
Фернандеш заявил, что не чувствует давления из-за лидерства в сборной Португалии
Агент Барбоза объяснил, чем Месси отличается от Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марокко — Испания: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу

Ван Гал назвал один недостаток нападающего Аргентины Месси
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости