Агент Барбоза: «Роналду ведет себя некорректно по отношению к тренеру сборной»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о поведении Криштиану Роналду и о шансах команды Фернанду Сантуша против Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022.

— Меня совсем не удивили сообщения в СМИ о том, что Роналду недоволен, когда его меняют по ходу матчей на чемпионате мира в Катаре. Это его стиль, его натура. У него уже возникали проблемы в «Ювентусе» из-за того, что он не всегда играл. А в «МЮ» это и вовсе вылилось в конфликт, скандал и уход из клуба. Так что тут ничего нового...

Считаю, Криштиану ведет себя не совсем корректно по отношению к партнерам по сборной. И к тренеру.

Потом Фернанду Сантуш, правда, сказал, что Роналду был прежде всего недоволен игроком сборной Кореи, который его торопил. Но, думаю, дело не в этом. Криштиану прежде всего был недоволен ситуацией. Он очень хотел забить, чтобы побить рекорд Эйсебио (Эйсебио забил 9 голов в финальных турнирах ЧМ, на счету Роналду пока 8. — Прим. «СЭ»).

Что поделать... Раз Криштиану в сборной, все делают вид, что ничего страшного не случилось. Так бывало и прежде. Помните, он бросал капитанскую повязку, уходя с поля?

Понимаете, Роналду уже не влияет так сильно на игру команды, как раньше. Однако его амбиции никуда не делись. Что ж, посмотрим, как он и вся сборная сыграют против Швейцарии. Для меня в этой паре фаворита нет. 50 на 50. Все может решить один нюанс, один эпизод. Я вам уже говорил, что нам надо резко прибавить, чтобы дойти хотя бы до четвертьфинала.

Криштиану на групповом этапе не особо убедил. Но тут есть и объективная причина. Он не проходил предсезонку, много матчей пропустил в «МЮ». Поэтому и не в форме, не в порядке. Об этом все знают, все всё понимают, но почему-то никто не хочет открыто говорить о проблеме.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия — Швейцария состоится сегодня, 6 декабря, и начнется в 22.00 (мск).