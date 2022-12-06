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Сегодня, 20:58

Криштиану Роналду остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Сборные Португалии и Швейцарии назвали стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Как и ожидалось, нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав и остался в запасе.

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Р.Диаш, Р.Геррейру, Капрвалью, Отавиу, Б.Фернандеш, Б.Силва, Ж.Феликс, Гонсалу Рамуш.

Швейцария: Зоммер, Эдмилсон, Шер, Аканджи, Фройлер, Джака, Родригес, Соу, Варгас, Эмболо, Шакири.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 1
Швейцария 0
1-й тайм

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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