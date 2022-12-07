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Сегодня, 10:22

Хван Ин Бом: «На ЧМ мы сделали счастливее всех жителей Южной Кореи»

Мария Гусева
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Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом, который ранее выступал за «Рубин», прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я чувствую сожаление, но горжусь тем, что выложился полностью. Тот факт, что я смог сделать счастливее жителей Кореи в трех матчах группового турнира, особенно в последней игре, является самым значимым чувством, которое я когда-либо испытывал в своей жизни. Сожалею, что так вышло в последнем матче. Я буду стремиться стать сильнее как футболист», — написал Хван Ин Бом в социальной сети.

Сборная Кореи проиграла Бразилии (1:4) в матче 1/8 чемпионата мира.

Сборная Бразилии встретится в 1/4 финала турнира с Хорватией 9 декабря, начало — 18.00 мск.

Хван Ин Бом
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Кореи по футболу
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