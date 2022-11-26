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Сегодня, 12:55

Ондуа: «Немножко плакал, когда умер Шатунов»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Гаэль Ондуа (справа).
Фото Global Look Press

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

Многие шутят, что внешне ты похож на молодого Пеле.

Ха-ха! Много раз слышал об этом. Но эти шутки начались уже давно, еще когда я играл в «Анжи». Начальник команды и администратор постоянно смеялись: «О, Пеле! Пеле!» Поэтому я уже привык. Отвечал им: «Если бы я еще играл как Пеле, было бы здорово».

— Слежу за твоим Telegram-каналом: когда умер Юрий Шатунов, ты выложил видео, на которых поешь его песни. Ты реально его фанат? Это же артист не твоего поколения.

— Дома мои родители, дяди, тети постоянно включали его песни. Думаю, что музыка может нравиться вне зависимости от возраста. Песни Шатунова до сих пор остаются культовыми. Так будет продолжаться еще очень долго.

— Тебя сильно тронула его смерть?

— Конечно, когда уходит певец, который тебе нравится... Начинаешь вспоминать эти строчки: «Детство, детство, ты куда бежишь?» Каждому нравится эта песня! Шатунов был еще совсем молодым, его смерть стала очень неожиданной.

— Не всплакнул, когда переслушивал его песни?

— Немножко плакал.

— Ты ставишь русские песни в раздевалке Камеруна?

— Да! Могу показать тебе телефон — у меня там только русские песни (Гаэль разблокировал экран, на котором все меню и приложения на русском языке. - Прим. «СЭ»). Смотри, сегодня я слушал Лазарева, Федука, Егора Крида. Ставлю эти песни и в сборной. Недавно включил L'One — «Якутяночка». Им очень понравилось, все ребята танцевали! Приятна такая реакция.

Ранее Ондуа объяснил, почему сыграл в бутсах с российским флагом на ЧМ-2022.

Гаэль Ондуа (в&nbsp;центре). «Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна

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Основные источники исследования

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Ф1 (-1.5)

29%

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ТБ 2.5

27%

2.32
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ТБ 2.5

23%

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П2

16%

3.00
Гаэль Ондуа
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Сборная Камеруна по футболу
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