Ройс сделал заявление после непопадания на чемпионат мира-2022

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал непопадание в заявку сборной Германии на ЧМ-2022 из-за повреждения.

«Я не смогу выступить на мундиале. У меня травмирована лодыжка, с таким повреждением нереально играть. Хочу поблагодарить всех, кто пытался помочь мне восстановиться. Мы перепробовали много всего, но этого все равно недостаточно. Нужно принять это. Очередная моя мечта не сбылась. Хочу пожелать сборной удачи. Буду болеть за вас дома», — сообщил футболист в своих социальных сетях.

Травмированного Ройса на чемпионате мира-2022 заменил 17-летний Юссуфа Мукоко.

Ранее 33-летний игрок пропустил ЧМ-2014, Евро-2016, Кубок Конфедераций-2017 и Евро-2020.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в группе Е с Японией, Коста-Рикой и Испанией. Первый матч немцев пройдет 23 ноября против Японии (16.00 мск).