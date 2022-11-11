Промес и Тил не попали в окончательную заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Сборная Нидерландов по футболу назвала состав на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес и бывший полузащитник красно-белых Гус Тил, который на данный момент выступает за ПСВ, не включены в заявку.

Отметим, что Промес в последний раз получал приглашение в национальную команду на Евро-2020. Всего в его активе 50 игр за сборную Нидерландов. Тил привлекался к участию в матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

Со списком игроков, попавших в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022 можно ознакомиться по этой ссылке.