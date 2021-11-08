Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании сдал положительный тест на коронавирус. Об этом стало известно в аэропорту

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Матиас Йенсен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт клуба.

Об этом стало известно, когда футболист находился в аэропорту перед отправлением в расположение национальной команды.

The positive test came at the airport, so Denmark's international camp won't be affected.#BrentfordFC https://t.co/x4GTNymg8w — Brentford FC (@BrentfordFC) November 8, 2021

Йенсен будет вынужден пропустить отборочные матчи ЧМ-2022 против Фарерских островов (12 ноября) и Шотландии (15 ноября).