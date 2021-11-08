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Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании сдал положительный тест на коронавирус. Об этом стало известно в аэропорту

19:25
Матиас Йенсен. Фото ФК «Брентфорд».
Матиас Йенсен. Фото ФК «Брентфорд».
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Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Матиас Йенсен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт клуба.

Об этом стало известно, когда футболист находился в аэропорту перед отправлением в расположение национальной команды.

Йенсен будет вынужден пропустить отборочные матчи ЧМ-2022 против Фарерских островов (12 ноября) и Шотландии (15 ноября).

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное