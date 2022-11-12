Педри: «Если Испания не выиграет ЧМ-2022, то пусть Месси победит с Аргентиной»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри поделился мнением о фаворитах чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Может ли Испания выиграть чемпионат мира? Сложно сказать это перед началом турнира, нужно увидеть, как мы будем действовать в ситуации. У нас хорошая сборная, и к этому нужно стремиться. Есть еще Бразилия и Аргентина — две впечатляющие команды. Я думаю, что Месси заслужил победу. Надеюсь, мы станем победителями, но если Испания не выиграет чемпионат мира, то пусть Лео выиграет его с Аргентиной», — приводит слова Педри Marca.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Испания на турнире в группе Е сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.