Месси — о ЧМ-2022: «Не сомневаюсь, что Аргентина ничего не отдаст просто так»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси обратился к болельщикам национальной команды перед чемпионатом мира-2022.

«Как и всегда, перед каким-то важным соревнованием мы говорим одно и то же. Я благодарен за вашу любовь. Я так же взволнован, как и вы. И что ж, будем надеяться, что мы, как всегда, приложим максимум усилий и будем бороться за победу. Я не сомневаюсь, что мы ничего не отдадим просто так, что все может сложиться наилучшим образом, и я надеюсь, что Бог поможет нам», — приводит слова Месси Ole.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2022 в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.