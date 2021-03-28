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Польша на своем поле победила Андорру, Левандовски сделал дубль

23:37
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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Сборная Польши одержала победу над командой Андорры в отборочном матче чемпионата мира-2022 со счетом 3:0.

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски оформил дубль в матче.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа I

Польша — Андорра — 3:0 (1:0)

Голы: Левандовски, 30 (1:0). Левандовски, 55 (2:0). Свидерски, 88 (3:0).

Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски (Давидович, 61), Пентковски, Крыховяк, Рыбус (Грощицки, 61), Зелиньски (Козловски, 73), Юзвяк, Левандовски (Свидерски, 63), Милик (Плахета, 60), Пентек.

Андорра: Альварес, Валес, Гарсиа (Сервос, 58), М.Сан Николас, К.Гарсия, Алаведра, Пуйоль (Алаэс, 58), К.Мартинес (А.Мартинес, 74), Э.Гарсия, Ребес (Виейра, 87), Санчес (Л.Сан Николас, 87).

Предупреждения: К.Гарсия, 13. Алаэс, 90+3.

Судья: Ламбрехтс (Бельгия).

28 марта. Варшава. Стадион «Пепси Арена».

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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