Польша на своем поле победила Андорру, Левандовски сделал дубль
Сборная Польши одержала победу над командой Андорры в отборочном матче чемпионата мира-2022 со счетом 3:0.
Капитан сборной Польши Роберт Левандовски оформил дубль в матче.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа I
Польша — Андорра — 3:0 (1:0)
Голы: Левандовски, 30 (1:0). Левандовски, 55 (2:0). Свидерски, 88 (3:0).
Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски (Давидович, 61), Пентковски, Крыховяк, Рыбус (Грощицки, 61), Зелиньски (Козловски, 73), Юзвяк, Левандовски (Свидерски, 63), Милик (Плахета, 60), Пентек.
Андорра: Альварес, Валес, Гарсиа (Сервос, 58), М.Сан Николас, К.Гарсия, Алаведра, Пуйоль (Алаэс, 58), К.Мартинес (А.Мартинес, 74), Э.Гарсия, Ребес (Виейра, 87), Санчес (Л.Сан Николас, 87).
Предупреждения: К.Гарсия, 13. Алаэс, 90+3.
Судья: Ламбрехтс (Бельгия).
28 марта. Варшава. Стадион «Пепси Арена».
Методология
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