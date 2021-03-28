Швеция разгромила Косово, Ибрагимович отдал голевой пас во второй игре подряд
Сборная Швеции разгромила Косово в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:0. 39-летний форвард шведов Златан Ибрагимович принял участие в первом голе, отдав результативный пас пяткой. Нападающий вернулся в сборную Швеции в марте спустя пять после ухода после Евро-2016. Он успел провести две игры и в обеих отметился голевыми передачами. Первой для него стала встреча с Грузией (1:0).
Швеция после двух игр занимает первое место в группе B.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа B
Косово — Швеция — 0:3 (0:2)
Голы: Аугустинссон, 12 (0:1). Исак, 35 (0:2). Ларссон, 70 — с пенальти (0:3).
Косово: Уйкани, Алити, Хадергьонай, Войвода, Целина, Зенели (Бериша, 83), Крюэзиу, Бес.Халими (Воца, 75), Кололли, Рашица (Ф.Кастрати, 71), Муричи.
Швеция: Нордфельдт, Лустиг, Хеландер, Аугустинссон (Бенгтссон, 82), Линделеф, Ларссон, Классон (Кулушевски, 83), Форсберг, Олссон (Сванберг, 90), Ибрагимович (Берг, 67), Исак (Куэйсон, 68).
Предупреждения: Муричи, 6. Крюэзиу, 9. Хадергьонай, 12. Исак, 27. Бес.Халими, 72. Бериша, 88.
Удаление: Бериша, 90+2.
Судья: Богнар (Венгрия).
28 марта. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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