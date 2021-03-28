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Швеция разгромила Косово, Ибрагимович отдал голевой пас во второй игре подряд

23:37
Косово — Швеция. С мячом Златан Ибрагимович. Фото Федерация футбола Швеции
Косово — Швеция. С мячом Златан Ибрагимович. Фото Федерация футбола Швеции
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Сборная Швеции разгромила Косово в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:0. 39-летний форвард шведов Златан Ибрагимович принял участие в первом голе, отдав результативный пас пяткой. Нападающий вернулся в сборную Швеции в марте спустя пять после ухода после Евро-2016. Он успел провести две игры и в обеих отметился голевыми передачами. Первой для него стала встреча с Грузией (1:0).

Швеция после двух игр занимает первое место в группе B.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа B

Косово — Швеция — 0:3 (0:2)

Голы: Аугустинссон, 12 (0:1). Исак, 35 (0:2). Ларссон, 70 — с пенальти (0:3).

Косово: Уйкани, Алити, Хадергьонай, Войвода, Целина, Зенели (Бериша, 83), Крюэзиу, Бес.Халими (Воца, 75), Кололли, Рашица (Ф.Кастрати, 71), Муричи.

Швеция: Нордфельдт, Лустиг, Хеландер, Аугустинссон (Бенгтссон, 82), Линделеф, Ларссон, Классон (Кулушевски, 83), Форсберг, Олссон (Сванберг, 90), Ибрагимович (Берг, 67), Исак (Куэйсон, 68).

Предупреждения: Муричи, 6. Крюэзиу, 9. Хадергьонай, 12. Исак, 27. Бес.Халими, 72. Бериша, 88.

Удаление: Бериша, 90+2.

Судья: Богнар (Венгрия).

28 марта. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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