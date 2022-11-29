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Сегодня, 17:47

Андрей Сидорчик считает, что в матче Иран — США политические акции неизбежны

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский журналист, политолог Андрей Сидорчик поделился мнением о матче Иран — США в рамках третьего тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Не ждать политических акций на нынешнем мундиале — странно. Почти ни один матч не проходит без этого, а тем более играют Иран против США. Думаю, что в этом матче политические акции неизбежны. Этого стоит ждать. Посмотрим, какие выходки могут случиться в этой игре. Чемпионат мира по футболу в Катаре превратился в полит-шоу. Это не наша вина», — приводит слова Сидорчика «РБ Спорт».

Матч Иран — США состоится сегодня, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Сборная Ирана находится на втором месте в группе В, набрав 3 очка. США — на третьем (2 очка). Лидирует национальная команда Англии с 4 очками.

Источник: РБ Спорт
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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