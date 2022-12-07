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Сегодня, 15:50

Полиция задержала двоих мужчин в рамках расследования дела о вооруженном ограблении дома футболиста Стерлинга

Руслан Минаев
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Рахим Стерлинг.
Фото Global Look Press

Полиция графства Суррей задержала двоих мужчин в рамках расследования дела о вооруженном ограблении дома нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга, сообщает BBC.

Из дома футболиста были украдены драгоценности на сумму 300 тысяч фунтов стерлингов.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, нет ли связи между ограблением дома нападающего «Челси» и другой кражей со взломом, которая произошла в Оксшотте (графство Суррей).

Сообщается, что Стерлинг уже вернулся в расположение сборной и будет готовиться к матчу 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.

Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало — в 22.00 (мск).

Рахим Стерлинг
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
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