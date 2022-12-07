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Сегодня, 15:45

Корнеев не верит в то, что Испания специально проиграла Японии

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» поделился мнением о матче Испании и Японии в групповом турнире ЧМ-2022.

Корнеев не считает, что Испанию наказал футбольный бог за странный матч с Японией.

— Как вы относитесь к разговорам о том, что команду Луиса Энрике наказал футбольный бог? Мол, испанцы не особо упирались в матче с японцами, чтобы сначала не попасть на Марокко, а потом как можно позже встретиться с Бразилией.

— Мне не хочется в это верить. Да и не думаю, что это было так.

— Почему?

— Если вспомнить расклад в их группе по ходу третьего тура, то испанцы к 75-й минуте тоже вполне могли поехать домой. Это как же нужно было все рассчитать, чтобы такой расклад претворить в жизнь?

Нет-нет! Когда испанцы понимали, что могут не выйти из группы, они яростно атаковали. Потом, правда, когда немцы вышли вперед в матче с Коста-Рикой, испанцы немного успокоились. Не знаю, получали ли они в этот момент какие подсказки от тренерского штаба: мол, нужно попасть на Марокко... Не уверен в этом. Нет, их не бог наказал, а сама система футбола дала сбой. Повторюсь, эта система идеальна, только когда у тебя есть исполнители экстра-класса впереди. Посмотрите, кто играл у Гвардиолы в «Баварии» впереди, кто играет сейчас в «Сити». Таких футболистов у сборной Испании нет. Вот в чем вся штука... Как я сказал выше, только Фати — ртутный футболист. Он и за спину может забежать, и один в один обыграть. Но ставка была сделана на других. В итоге получили то, что получили.

Сборная Испании вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 на Марокко и проиграла в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:0 по пенальти).

Игорь Корнеев
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
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