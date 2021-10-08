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«Нам оставалось только забить гол». Паредес прокомментировал ничью с Парагваем

06:42

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес после ничьей с Парагваем в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что аргентинцы хотели набрать 3 очка.

«Странное чувство, потому что мы хотели набрать три очка. Мы создали много моментов, а соперники редко доходили до наших ворот. Мы старались продолжать прибавлять. Нам оставалось только забить гол», — цитирует пресс-служба команды Паредеса.

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Евгений Козинов все материалы автора
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