«Нам оставалось только забить гол». Паредес прокомментировал ничью с Парагваем

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес после ничьей с Парагваем в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что аргентинцы хотели набрать 3 очка.

«Странное чувство, потому что мы хотели набрать три очка. Мы создали много моментов, а соперники редко доходили до наших ворот. Мы старались продолжать прибавлять. Нам оставалось только забить гол», — цитирует пресс-служба команды Паредеса.