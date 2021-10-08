Барриос рассказал, чего не хватило Колумбии в матче с Уругваем

Полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос после ничьей с Уругваем в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что матч могла выиграть любая команда.

«Матч могла выиграть любая из команд. У соперников были моменты в первом тайме, во втором мы контролировали игру. У нас было больше шансов на победу. Нам нужно было больше спокойствия, чтобы закончить игру лучше.

Матч с Бразилией? Каждая игра особенная, мы должны думать о том, что является нашей сильной стороной и что тренер планирует против Бразилии. Мы должны быть сосредоточены, перевернув страницу сегодня и думая о Бразилии", — цитирует Ovacion Барриоса.