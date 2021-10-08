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Аргентина не смогла обыграть Парагвай

Аргентина не смогла обыграть Парагвай
03:55
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Сборные Аргентины и Парагвая не выявили победителя в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команды не забили голов.

Аргентинцы идут на 2-м месте в турнирной таблице, а парагвайцы — на 6-м.

В другом сегодняшнем матче Уругвай и Колумбия так же не забили голов.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Парагвай — Аргентина — 0:0

Уругвай — Колумбия — 0:0

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Евгений Козинов все материалы автора
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