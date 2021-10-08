Аргентина не смогла обыграть Парагвай
Аргентина не смогла обыграть Парагвай
03:55
Сборные Аргентины и Парагвая не выявили победителя в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команды не забили голов.
Аргентинцы идут на 2-м месте в турнирной таблице, а парагвайцы — на 6-м.
В другом сегодняшнем матче Уругвай и Колумбия так же не забили голов.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Парагвай — Аргентина — 0:0
Уругвай — Колумбия — 0:0
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю