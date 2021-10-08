Бразилия одержала 9-ю победу в 9 матчах отбора ЧМ-2022

Сборная Бразилии прееиграла Венесуэлу (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. На 11-й минуте венесуэлец Эрик Рамирес открыл счет. Бразильцы отыгрались только после переыва благодаря голу Маркиньюса. Затем голами отметились Габигол и Антони.

Бразильцы одержали девятую победу в девяти матчах и лидируют в турнирной таблице. Венесуэльцы идут последними.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Венесуэла — Бразилия — 1:3 (1:0)