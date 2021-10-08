Бразилия одержала 9-ю победу в 9 матчах отбора ЧМ-2022
Бразилия одержала 9-ю победу в 9 матчах отбора ЧМ-2022
04:28
Сборная Бразилии прееиграла Венесуэлу (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. На 11-й минуте венесуэлец Эрик Рамирес открыл счет. Бразильцы отыгрались только после переыва благодаря голу Маркиньюса. Затем голами отметились Габигол и Антони.
Бразильцы одержали девятую победу в девяти матчах и лидируют в турнирной таблице. Венесуэльцы идут последними.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Венесуэла — Бразилия — 1:3 (1:0)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю