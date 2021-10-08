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Колумбия с Барриосом в составе сыграла вничью против Уругвая

03:54

Сборные Уругвай и Колумбии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команды не забили голов.

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Колумбийцы набрали 14 очков и занимают 5-е место в таблице. Уругвайцы идут на 4-й строчке с 16-ю баллами.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Уругвай — Колумбия — 0:0

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Евгений Козинов все материалы автора
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