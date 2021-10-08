Колумбия с Барриосом в составе сыграла вничью против Уругвая
03:54
Сборные Уругвай и Колумбии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команды не забили голов.
Колумбийский полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.
Колумбийцы набрали 14 очков и занимают 5-е место в таблице. Уругвайцы идут на 4-й строчке с 16-ю баллами.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Уругвай — Колумбия — 0:0
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