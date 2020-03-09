Отборочный турнир в Азии на ЧМ-2022 перенесен на неопределенный срок

Отборочный турнир в Азии на чемпионат мира-2022 перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Матчи, изначально запланированные на 23-31 марта 2020 года и 1-9 июня 2020 года, переносятся на более поздние сроки. ФИФА и АФК обсудят дальнейшие подробности перенесенных встреч.

Однако при условии, что безопасность всех вовлеченных лиц будет соответствовать требуемым стандартам и что федерации будут согласны играть друг с другом, матчи все же могут быть сыграны вовремя.