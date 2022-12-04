Нигматуллин признался, что болел за второй гол Австралии в матче против Аргентины на ЧМ-2022

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что хотел увидеть второй гол сборной Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины (1:2). Также Нигматуллин рассказал, какие чувства испытывал при вылете Сербии с турнира.

«Я болею за красивый футбол, жду очередные сенсации. Вчера надеялся, что Австралия забьет в конце Аргентине, но не смогли, так было бы интереснее! Сборная Сербии? Сильно не сожалел о их вылете, я за них не болел на чемпионате мира. Если бы вылетела сборная России, то расстроился бы», — цитирует экс-голкипера Metaratings.ru.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины встретится с Нидерландами в матче 1/4 финала турнира 9 декабря, начало — 22.00 мск.