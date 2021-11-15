Нигер разгромил Джибути со счетом 7:2 в матче отборочного турнира ЧМ-2022
21:10
В матче отборочного турнира ЧМ-2022 в Африке сборная Нигера разгромила команду Джибути (7:2).
В другом матче Гвинея-Биссау и Судан сыграли вничью (0:0). Все четыре команды потеряли шансы пробиться в финальный турнир.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Африка
2-й раунд. Группа A
Нигер — Джибути — 7:2 (2:1)
Группа I
Гвинея-Биссау — Судан — 0:0
15 ноября.
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