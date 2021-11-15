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Нигер разгромил Джибути со счетом 7:2 в матче отборочного турнира ЧМ-2022

21:10
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В матче отборочного турнира ЧМ-2022 в Африке сборная Нигера разгромила команду Джибути (7:2).

В другом матче Гвинея-Биссау и Судан сыграли вничью (0:0). Все четыре команды потеряли шансы пробиться в финальный турнир.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Африка

2-й раунд. Группа A

Нигер — Джибути — 7:2 (2:1)

Группа I

Гвинея-Биссау — Судан — 0:0

15 ноября.

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Евгений Петров все материалы автора
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