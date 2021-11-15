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Ханс-Дитер Флик: «Наши матчи доказали, что сборная Германии вернулась»

21:23
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил выступление команды в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Мы достигли поставленной цели — 27 очков, - цитирует специалиста официальная страница сборной Германии Вконтакте.  - Команда получала удовольствие от игры. Команда играла в охотку. Это была по-настоящему классная игра. Я доволен командой и могу только поздравить всех. Нам еще многое предстоит сделать, мы можем многое улучшить. Но это нормально, ведь у нас было мало времени на тренировки. Главное, что мы на правильном пути.

На каждой позиции у нас есть качественные игроки. На каждую позицию — по два-три таких кандидата, каких мы отчаянно искали ранее, — взять, к примеру, Карима Адейеми и Лукаса Нмечу. На некоторых позициях — и вовсе футболисты высочайшего уровня. Если посмотреть финалы последних двух лет Лиги чемпионов, то на поле было много немецких футболистов. Я уверен, что у нас высокий уровень. Не нужно ложной скромности. Я считаю, что и против более сильных соперников команда может сыграть очень хорошо. Эти матчи показали, что мы вернулись. И вернулся наш стиль — то, как играем в футбол именно мы.

Мы достигли поставленной цели — 27 очков. Команда получала удовольствие от игры. Команда играла в охотку. Это была по-настоящему классная игра. Я доволен командой и могу только поздравить всех. Нам еще многое предстоит сделать, мы можем многое улучшить. Но это нормально, ведь у нас было мало времени на тренировки. Главное, что мы на правильном пути.

На каждой позиции у нас есть качественные игроки. На каждую позицию — по два-три таких кандидата, каких мы отчаянно искали ранее, — взять, к примеру, Карима Адейеми и Лукаса Нмечу. На некоторых позициях — и вовсе футболисты высочайшего уровня. Если посмотреть финалы последних двух лет Лиги чемпионов, то на поле было много немецких футболистов. Я уверен, что у нас высокий уровень. Не нужно ложной скромности. Я считаю, что и против более сильных соперников команда может сыграть очень хорошо. Эти матчи показали, что мы вернулись. И вернулся наш стиль — то, как играем в футбол именно мы».

Германия досрочно обеспечила себе путевку на чемпионат мира, заняв первое место в свое группе.

Дополнительная информация:

https://vk.com/dfb_team

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Евгений Петров все материалы автора
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