Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что команда поддержала Федора Кудряшова после матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

— Что сказали Кудряшову после матча?

— Кудряшова все поддержали. Сказали, что могло случиться с любым. Что конкретно? «Федь, это футбол. Бывает, что поделаешь».

— Как он себя чувствовал?

— Плохо. Как еще он мог себя чувствовать?

— Вся страна его называет кривоногим. Слово, кстати, из вашего лексикона.

— И что теперь ему сделать? Застрелиться? У Филимонова такое же случилось в 99-м. Ничего, ходит живой, здоровый, — цитирует Карпина Sport24.

Единственный мяч в свои ворота забил Кудряшов. Российская команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.