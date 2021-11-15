Валерий Карпин: «Что теперь Кудряшову, застрелиться? У Филимонова такое же случилось — ходит живой, здоровый»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что команда поддержала Федора Кудряшова после матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
— Что сказали Кудряшову после матча?
— Кудряшова все поддержали. Сказали, что могло случиться с любым. Что конкретно? «Федь, это футбол. Бывает, что поделаешь».
— Как он себя чувствовал?
— Плохо. Как еще он мог себя чувствовать?
— Вся страна его называет кривоногим. Слово, кстати, из вашего лексикона.
— И что теперь ему сделать? Застрелиться? У Филимонова такое же случилось в 99-м. Ничего, ходит живой, здоровый, — цитирует Карпина Sport24.
Единственный мяч в свои ворота забил Кудряшов. Российская команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-15-rossiya-proigrala-khorvatii-01-popademli-na-chempionat-mira-intervyu-karpina-
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