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Валерий Карпин: «Что теперь Кудряшову, застрелиться? У Филимонова такое же случилось — ходит живой, здоровый»

20:53
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что команда поддержала Федора Кудряшова после матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

— Что сказали Кудряшову после матча?

— Кудряшова все поддержали. Сказали, что могло случиться с любым. Что конкретно? «Федь, это футбол. Бывает, что поделаешь».

— Как он себя чувствовал?

— Плохо. Как еще он мог себя чувствовать?

— Вся страна его называет кривоногим. Слово, кстати, из вашего лексикона.

— И что теперь ему сделать? Застрелиться? У Филимонова такое же случилось в 99-м. Ничего, ходит живой, здоровый, — цитирует Карпина Sport24.

Единственный мяч в свои ворота забил Кудряшов. Российская команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-15-rossiya-proigrala-khorvatii-01-popademli-na-chempionat-mira-intervyu-karpina-

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Евгений Петров все материалы автора
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