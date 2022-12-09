Болельщик в необычном костюме Пеле привлек всеобщее внимание перед матчем Бразилии и Хорватии

Болельщик в необычном костюме Пеле привлек внимание фанатов перед матчем Бразилии и Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022.

Костюм Пеле сделан из разноцветных стеклянных треугольников в руках у него «Золотой мяч». За фотографией с человеком в этом костюме выстроились очереди болельщиков, как хорватской, так и бразильской команды.

Сейчас в матче идет второй дополнительный 15-минутный тайм, счет 1:0 в пользу Бразилии.